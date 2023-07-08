"مرداوي": "العصف المأكول" أثبتت صلابة المقاومة وقدرتها على مواجهة العدو 

أكد القيادي في حركة "حماس" محمود مرداوي أن المقاومة الفلسطينية في معركة "العصف المأكول" أثبتت صلابتها وقدرتها على القتال ومجابهة الاحتلال الإسرائيلي.

وبين أنّ المعركة تعتبر محطة تاريخية مهمة جدًا في الصراع مع الاحتلال، لافتًا أن المقاومة تصدّت بكل بسالة للنخبة الصهيونية على تخوم غزة.

وأشار إلى أنّ أكثر ما تميزت به معركة "العصف المأكول" هو أسر المقاومة الفلسطينية للجنود الصهاينة بتوجيه من قيادة المقاومة.

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وشدد على أن المقاومة لن تطلق سراح الأسرى الصهاينة لديها إلا بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية حماس أمس الجمعة "في الذكرى التاسعة لمعركة العصف المأكول: معركتنا مع العدو متواصلة في كل ساحات الوطن، والتلاحم الشعبي مع المقاومة يعبّد الطريق نحو التحرير والعودة"

وتابعت في بيانٍ لها: "تتعانق هذا العام الذكرى السنوية التاسعة لانتصار شعبنا ومقاومتنا الباسلة في قطاع غزّة على الاحتلال الصهيوني في معركة العصف المأكول البطولية، مع الانتصار الذي أنجزه المقاومون والثوّار وأهلنا في مدينة جنين ومخيمها، في ردّهم للعدوان وإحباطهم لمخططات العدو وحكومته الفاشية في النيل من إرادة شعبنا وشبابنا الثائر وإخماد جذوة المقاومة المتصاعدة في عموم الضفة الغربية المحتلة"

وأكدت أن هذا التزامن يدلل على أنَّ وحدة شعبنا ومقاومتنا عصيّة عن الانكسار، وأنها قادرة على إفشال مخططات الاحتلال وتدفيعه ثمن عدوانه وجرائمه ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، وأنَّ إرهاب الاحتلال لن يزيدنا إلاّ إصراراً وتمسّكاً بالمقاومة الشاملة سبيلاً لانتزاع حقوقنا وتحرير أرضنا ومقدساتنا.

المصدر / فلسطين أون لاين