الاحتلال يفرج عن الأسير القيادي بحركة حماس حسن يوسف غداً الأحد

تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي الإفراج عن الأسير القيادي بحركة حماس الشيخ حسن يوسف، وذلك غداً الأحد، الموافق 09 تموز/ يوليو 2023.

ودعت عائلة القيادي يوسف إلى المشاركة في استقباله، عقب الإفراج عنه من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في قاعة نادي بيتونيا لمدة يومين، من بعد صلاة العصر حتى الساعة العاشرة ليلاً.

واعتقلت قوات الاحتلال القيادي يوسف في الثالث عشر من شهر ديسمبر/كانون الأول لعام 2021، من منزله في بلدة بيتونيا غرب رام الله عقب اقتحام البلدة بقوات كبيرة.

والشيخ حسن يوسف القيادي في حركة حماس، والنائب في المجلس التشريعي ورجل الإصلاح ونصير الأسرى والمظلومين، أمضى 24 عامًا في سجون الاحتلال، تعرض خلالها لـ20 اعتقال.

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وتعرض النائب حسن يوسف منذ عام 1971 إلى استهداف سلطات الاحتلال، بسبب نشاطه المجتمعي والسياسي، فقد اعتقل لأول مرة عندما كان طفلاً لم يتجاوز 16 عاماً، وذلك بعد توليه منصب إمام مسجد.

وجاء اعتقاله الثاني في أوائل التسعينات بتهمة الانتماء لحركة “حماس”، وانتهت فترة الاعتقال بنفيه الى مرج زهور جنوب لبنان لمدة عام مع 417 من قيادات حماس والجهاد الإسلامي.

وكان للإبعاد أثر كبير في صقل شخصيته وإبرازه كأحد قيادات العمل الوطني والإسلامي على مستوى فلسطين، كما عمل ناطقًا باسم حركة حماس حتى انتخابه نائبا في المجلس التشريعي.

المصدر / فلسطين أون لاين