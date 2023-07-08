ما حقيقة إدخال مركبات من الجانب المصري لغزة؟

قال المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات بغزة أنيس عرفات إن: "الوفد الحكومي في زيارته لمصر تناول إمكانية توريد مركبات إلى قطاع غزة عبر الجانب المصري، لكن الأمور لا تزال غير واضحة، ولم يُتفق رسميًّا على الاستيراد أو حتى آلية تحصيل الجمارك".

وأكد عرفات لـ "صحيفة فلسطين": أن وزارة النقل والمواصلات تشجّع على إدخال مركبات كهربائية إلى قطاع غزة، وأن الوزارة تتطلَّع إلى إنشاء محطات شحن لها.

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وأشار عرفات إلى أن الوزارة في رام الله هي من تجني أموال جمارك المركبات ولهذا من الصعب على الوزارة بغزة أن تخفض الأسعار أو تحدّدها.

ويبلغ عدد المركبات المقيَّدة لدى وزارة النقل والمواصلات في قطاع غزة (81.5) ألف مركبة، منها (11) ألف مركبة عمومي، (14400) مركبة تجارية، و(53) ألف مركبة خصوصي "ملاكي" والعدد المتبقي يشتمل على معدَّات هندسية وحافلات، ومركبات إطفاء، ومركبات إسعاف.

المصدر / فلسطين أون لاين