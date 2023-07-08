فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

72 منظمة أمريكية تدعو بايدن لاتخاذ إجراءات ضد (إسرائيل)

ما حقيقة إدخال مركبات من الجانب المصري لغزة؟

الجزيرة لـ"أبو ردينة": اتهامك عارٍ عن الصحة ومعاييرنا مهنية

جماهير غفيرة تشارك في تشييع الشهيد عبد الجواد صالح شمال رام الله

الناشطة العواودة: الحاضنة الشعبية في مخيم جنين لا يمكن أن تتزحزح

"الأونروا".. صرف مساعدات نقدية للحالات الاجتماعية بغزة غداً

"آرون" و"غولدن" .. جنود الاحتلال المنسيّون في غزة

منتفعو الشؤون يطالبون "مجدلاني" بصرف مخصَّصاتهم

عائلة الشهيد "الحلاق" تدين تبرئة قاتل ابنها وتعتزم ملاحقة الاحتلال دوليًّا

رابط الفحص.. توزيع كوبونات "الأونروا" على الفئة الرابعة غداً

خاص ما حقيقة إدخال مركبات من الجانب المصري لغزة؟

08 يوليو 2023 . الساعة 12:31 بتوقيت القدس
...
ما حقيقة إدخال مركبات من الجانب المصري لغزة؟

قال المتحدث باسم وزارة النقل والمواصلات بغزة أنيس عرفات إن: "الوفد الحكومي في زيارته لمصر تناول إمكانية توريد مركبات إلى قطاع غزة عبر الجانب المصري، لكن الأمور لا تزال غير واضحة، ولم يُتفق رسميًّا على الاستيراد أو حتى آلية تحصيل الجمارك".

وأكد عرفات لـ "صحيفة فلسطين": أن وزارة النقل والمواصلات تشجّع على إدخال مركبات كهربائية إلى قطاع غزة، وأن الوزارة تتطلَّع إلى إنشاء محطات شحن لها.

اقرأ المزيد: تذمر من ارتفاع أسعار المركبات بغزة ومطالبة وزارة النقل بالتدخل

وأشار عرفات إلى أن الوزارة في رام الله هي من تجني أموال جمارك المركبات ولهذا من الصعب على الوزارة بغزة أن تخفض الأسعار أو تحدّدها.

ويبلغ عدد المركبات المقيَّدة لدى وزارة النقل والمواصلات في قطاع غزة (81.5) ألف مركبة، منها (11) ألف مركبة عمومي، (14400) مركبة تجارية، و(53) ألف مركبة خصوصي "ملاكي" والعدد المتبقي يشتمل على معدَّات هندسية وحافلات، ومركبات إطفاء، ومركبات إسعاف.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #سيارات #مصر #أسعار السيارات #المركبات المصرية غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة