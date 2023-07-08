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جماهير غفيرة تشارك في تشييع الشهيد عبد الجواد صالح شمال رام الله

08 يوليو 2023 . الساعة 12:24 بتوقيت القدس
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لحظة وداع الشهيد عبد الجواد صالح من رام الله

شاركت جماهير غفيرة صباح اليوم السبت، في موكب تشييع جثمان الشهيد المجاهد عبد الجواد حمدان صالح، والذي ارتقى خلال تصدّيه لاعتداءات الاحتلال في قرية أم صفا شمال رام الله.

وانطلق موكب تشييع الشهيد صالح من المستشفى الاستشاري إلى قرية عارورة شمال رام الله، لإلقاء نظرة الوداع عليه قبل مواراته الثرى.

ورفع المشاركون في موكب التشييع رايات حركة المقاومة الإسلامية حماس، وسط شعارات مندّدة بجرائم الاحتلال، ومطالبة بالانتقام لدماء الشهداء.

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وزفَّت حركة حماس شهيدها المجاهد عبد الجواد صالح من قرية عارورة، والذي ارتقى بنيران قوات الاحتلال عصر الجمعة في قرية أم صفا شمال رام الله.

وأكدت الحركة أن مقاومة شعبنا مستمرة وقادرة على الدفاع عن أهلنا وأرضنا ومقدَّساتنا، وعلى الاحتلال أن يعلم أن تصعيد مجازره لن يجلب له أمناً ولا استقراراً، بل سيزيد شعبنا إصراراً على مقاومته حتى دحره عن أرضنا ومقدَّساتنا.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس، أن الشهيد صالح وصل إلى المستشفى الاستشاري مصاب بجراح خطيرة جداً في الصدر، قبل أن يرتقي شهيداً، وبذلك يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري إلى 205.

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المصدر / فلسطين أون لاين
#رام الله #حركة حماس #اعتداءات الاحتلال

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