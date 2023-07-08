الناشطة العواودة: الحاضنة الشعبية في مخيم جنين لا يمكن أن تتزحزح

قالت الكاتبة والناشطة السياسية انتصار العواودة: "إنّ "الحاضنة الشعبية في مخيم جنين لا يمكن أن تتزحزح بتدمير شارع أو هدم بناية".

وأضافت العواودة في تصريحات صحفية وصلت "فلسطين اون لاين": "إن مخيم جنين بحاجة اليوم لمن يواسي أهالي الشهداء، ويضمّد جراح الجرحى، ويقدّم المساعدات العاجلة، إلى جانب تكاتف الجهود في جميع محافظات الضفة الغربية لإعادة ما دمَّره الاحتلال الإسرائيلي.

وتابعت: "كل هذه الأمور يستطيع شعبنا الفلسطيني تنفيذها في زمن قياسي، فما هدمه الاحتلال قادر شعبنا على إعادته من جديد"، مشدَّدة على أنه طالما توفَّرت الإرادة والكرامة فإن كل شيء يعود بسهولة.

وذكرت أن مخيم جنين سطَّر أروع البطولات، ويستحق منا الكثير من الدعم، والجميع يعرف مسؤولياته، فمن لم يستطع الجهاد بنفسه يرسل المال والعتاد للمقاومين، لدعمهم على أرض جنين ومخيمها.

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وتواصلت الدعوات والمبادرات لمساندة مخيم جنين ومؤازرته وإعادة إعماره عقب العدوان الصهيوني الهمجي، والذي تواصل لمدَّة يومين متتالين خلَّفَ شهداء وجرحى وهدمًا للمنازل وتدميرًا للبنية التحتية.

وارتقى خلال عدوان الاحتلال على جنين يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين 12 شهيداً، بينهم خمسة أطفال، إلى جانب إصابة أكثر من 140 فلسطينيًّا، بينهم نحو 30 إصابة حرجة.

واندحرت قوات الاحتلال من جنين بعد يومين من الاشتباكات العنيفة والكمائن وتفجير العبوات الناسفة، قُتل على إثرها جندي صهيوني وأصيب العديد من جنوده.

المصدر / فلسطين أون لاين