"الأونروا".. صرف مساعدات نقدية للحالات الاجتماعية بغزة غداً

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة، عن صرف مساعدات نقدية للحالات الاجتماعية في قطاع غزة.

وذلك من خلال إرسال رسائل نصيَّة لحالات الاجتماعية المستوردة، بالتوجه غدًا الأحد الموافق 9/7/2023 إلى بنك فلسطين لاستلام المساعدة النقدية عن الربع الثالث والرابع لهذا العام.

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علماً أن هذه الدفعة الثانية التي تقدّمها الأونروا للحالات الاجتماعية بغزة وتقدَّر قيمة المساعدة 100$ للفرد الواحد ، من المصنَّفين لدى الأونروا بالأشد فقراً والمرضى.

المصدر / فلسطين أون لاين