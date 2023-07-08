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الجزيرة لـ "أبو ردينة": اتهامك عارٍٍ عن الصحة ومعاييرنا مهنية

08 يوليو 2023 . الساعة 10:58 بتوقيت القدس
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الجزيرة لـ "أبو ردينة": اتهامك عارٍٍ عن الصحة ومعاييرنا مهنية

عبرت شبكة الجزيزة الإعلامية عن استغرابها من الرسالة التي بعث بها وزير الإعلام في "حكومة اشتية" نبيل أبو ردينة،  والتي اتهم خلالها الجزيرة بـ" تجاوز قواعد العمل المهنية، خلال تغطية عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها"، مهدداً باتخاذ إجراءات ضد الشبكة".

وردت الشبكة برسالة بعث بها مصطفى سواق المدير العام بالوكالة لشبكة الجزيرة، اليوم السبت، جاء فيها: "نعرب  عن استغرابنا من الرسالة التي لا تتضمن حادثة محددة بذاتها يمكن مراجعتها وتقييمها. بل تضمنت الرسالة اتهامًا عامًا لقناة الجزيرة بعدم الالتزام بالمعايير المهنية وهو اتهام نجد أنه عارٍ عن الصحة بعد مراجعتنا لكامل تغطية الجزيرة للأحداث المذكورة".

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وأكد "سواق" التزام قناة الجزيرة بسياساتها التحريرية ومعاييرها المهنية من الدقة والموضوعية والتوازن في كافة تغطيتها الإخبارية والصحفية وأنها لن تغير هذا الخط التحريري نتيجة لأي ضغط أو تهديد من أي جهة، مشيراً إلى أن شبكة الجزيرة ستبقى منفتحة على الجميع، ساعية دائماً إلى نقل الحقيقة بكل نزاهة وإنصاف.

وفي السياق، جددت شبكة الجزيرة ترحيبها بأي "ملاحظات بنّاءة تستهدف الحفاظ على معايير الدقة والمهنية في العمل الإعلامي".

وفيما يلي نص الرسالة كما وردت 

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المصدر / فلسطين أون لاين
#الجزيرة #أبو ردينة #مخيم جنين #تغطية جنين

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