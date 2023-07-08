تدهور صحة الأسير المسن "بدوان" يثير توتراً في "سجن النقب"

سادت حالة من التوتر صباح اليوم السبت، في سجن النقب الصحراوي، بعد تدهور صحة الأسير الفلسطيني المسن رائد بدوان، نتيجة ممارسة إدارة السجون سياسة الإهمال الطبي بحقه.

من جانبه، أوضح مكتب إعلام الأسرى، أن حالة التوتر في سجن النقب، جاءت بعد تدهور صحة المسن بدوان، وهو من سكان بدو شمال غرب القدس، بسبب مماطلة إدارة سجون الاحتلال في نقله للعلاج.

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ويتعرض الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال للقمع من قبل قواته بين الفينة والأخرى، وعمليات تفتيش واسعة، إلى جانب تخريب ممتلكات الأسرى.

وتندلع اشتباكات بين الأسرى الفلسطينيين وقوات الاحتلال في السجون المختلفة، فيما يغلقت جنود الاحتلال الأقسام في السجون.

المصدر / فلسطين أون لاين