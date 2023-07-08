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وظائف شاغرة في شركة جيتا فود يونجا بقطاع غزة

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وظائف شاغرة في شركة جيتا فود يونجا بقطاع غزة

08 يوليو 2023 . الساعة 10:24 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن  شركة جيتا فود يونجا بقطاع غزة تعلن فيه عن وظائف شاغرة (مندوب مبيعات - مسؤول مخازن) وفقا لما يلي:

أولاً: وظيفة مندوب مبيعات

تعلن شركة جيتا فود يونجا بقطاع غزة عن وظيفة مندوب مبيعات وفقا للشروط التالي:

1- حاصل على شهادة جامعية.

2- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال المواد الغذائية .

3- حسن المظهر ولباقة بالحديث .

4- أن يمتلك مهارة التسويق الميداني .

5- من سكان قطاع غزة .

ثانياً: وظيفة  مسؤول مخازن

تعلن شركة جيتا فود يونجا بقطاع غزة عن وظيفة مندوب مبيعات وفقا للشروط التالي:

1- حاصل على شهادة جامعية.

2- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في المجال .

3- من سكان قطاع غزة  .

4- العمل بروح الفريق .

5- تحمل ضغط العمل .

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظيفة من خلال إرسال السيرة الذاتية للبريد الالكتروني التالي:

[email protected]

- نتمنى التوفيق لجميع المتقدمين

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