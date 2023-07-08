وظائف شاغرة في شركة جيتا فود يونجا بقطاع غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة جيتا فود يونجا بقطاع غزة تعلن فيه عن وظائف شاغرة (مندوب مبيعات - مسؤول مخازن) وفقا لما يلي:
أولاً: وظيفة مندوب مبيعات
تعلن شركة جيتا فود يونجا بقطاع غزة عن وظيفة مندوب مبيعات وفقا للشروط التالي:
1- حاصل على شهادة جامعية.
2- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال المواد الغذائية .
3- حسن المظهر ولباقة بالحديث .
4- أن يمتلك مهارة التسويق الميداني .
5- من سكان قطاع غزة .
ثانياً: وظيفة مسؤول مخازن
تعلن شركة جيتا فود يونجا بقطاع غزة عن وظيفة مندوب مبيعات وفقا للشروط التالي:
1- حاصل على شهادة جامعية.
2- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في المجال .
3- من سكان قطاع غزة .
4- العمل بروح الفريق .
5- تحمل ضغط العمل .
طريقة التسجيل
- للتسجيل للوظيفة من خلال إرسال السيرة الذاتية للبريد الالكتروني التالي:
- نتمنى التوفيق لجميع المتقدمين