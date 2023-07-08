الاحتلال يعتقل أسيراً محرراً شرق رام الله

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، المحرر عمر أبو عليا من سكان قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وأعلنت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أقدمت على اقتحام منزل المحرر أبو عليا وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته.

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ومن الجدير ذكره؛ أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين