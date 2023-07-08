الطقس: ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة هذا الأسبوع

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، حارا نسبيا إلى حار، حيث يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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طقس السبت 8 يوليو

وهذه الليلة: يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئاً في بقية المناطق، والرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الأحد 9 يوليو

ويوم الأحد، يكون الجو حار نسبيا الى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، بحيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الاثنين 10 يوليو

ويوم الاثنين، يكون الجو حار نسبياً إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الثلاثاء 11 يوليو

والثلاثاء المقبل يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، الثلاثاء المقبل، بحيث تصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين