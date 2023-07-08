أبرز غيابات الأهلي المحتملة أمام الزمالك في مباراة القمة

تأكد وبصورة نهائية غياب لاعبي النادي الأهلي عمرو السولية ومحمود متولي، عن مباراة القمة القادم بين الأهلي والزمالك، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

حيث يعاني السولية من إصابة في العضلة الخلفية، الذي تعرض له في مباراة حرس الحدود، وغاب السولية عن المباريات الأخيرة للمارد الأحمر.

واللاعب مازال يعاني وبعيدا عن التدريبات الجماعية للفريق الاحمر، ومازال يعاني من تبعات الإصابة، وبذلك سيغيب عن مباراة القمة.

كما يعاني محمود متولي من إصابة في كاحل القدم، ضربته في الفترة الماضية، ويخضع لبرنامج تأهيلي للعودة للملعب.

فيما ما زال موقف الثنائي أيمن أشرف وشادي حسين غامضا من الظهور بالمباريات، بسبب استبعاد الجهاز الفني لهم من المشاركة في المباريات طول الفترة الماضية.

يذكر أن الاهلي سيعاني أيضا من خمس غيابات محتملة مهمة من المحتمل أن تؤثر على جاهزيته وأدائه امام القلعة البيضاء، حيث أن الاهلي سيعاني بسبب عدم وجود كل من، "أليو ديانج ومحمد هاني، ومحمد عبد المنعم، ومحمود عبد المنعم كهربا، وياسر ابراهيم ".

حيث يمتلك خماسي الأهلي في سجلهم انذارين لكل منهم وفي حالة حصول اللاعب على انذار ثالث في مباراة الاتحاد السكندري، بذلك سيتأكد غياب صاحب الانذار الثالث عن مباراة القمة أمام الزمالك.

ويلتقي الأهلي والزمالك يوم الخميس المقبل، على إستاد القاهرة الدولي في الجولة 31 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

المصدر / وكالات