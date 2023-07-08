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"سامسونج" تطلق هاتفها الأحدث "جالاكسي إم 34"

08 يوليو 2023 . الساعة 04:38 بتوقيت القدس
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هاتف جالاكسي إم 34

أعلنت شركة "سامسونج"، اليوم، إطلاق هاتفها الذكي الأحدث (جالاكسي إم 34).

وقالت عملاقة التقنية الكورية الجنوبية، في بيان، إن الهاتف الذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، يعزز التصوير الفوتوغرافي للهواتف الذكية مع كاميرته التي تأتي بدقة 50 ميغابكسل، مع مثبت صورة بصري OIS، وبرفع مستوى تجربة المشاهدة مع شاشة من نوع (سوبر أمولد) Super AMOLED بمعدل تردد قدره 120 هرتز، ويرتقي بتجربة التصوير إلى آفاق جديدة من خلال ميزة Monster Shot 2.0 التي تتيح للمستهلكين التقاط ما يصل إلى 4 مقاطع فيديو و4 صور في لقطة واحدة.

وأضافت أن للهاتف الجديد بطارية رائدة في فئتها بسعة 6000 ميلي أمبير في الساعة، وهي مدة زمنية تكفي للعمل لمدة يومين عبر استخدام معتدل.

ويقدم الهاتف، الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد 13 من جوجل، ذاكرة للوصول العشوائي بحجم 6 جيجابايت، أو 8 جيجابايت، وذاكرة للتخزين الداخلي بسعة 128 جيجابايت، أو 256 جيجابايت.

المصدر / وكالات
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