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أجواء التوتر تسود سجن النقب بعد تدهور صحة الأسير "بدوان"

08 يوليو 2023 . الساعة 00:54 بتوقيت القدس
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سادت أجواء من التوتر، مساء الجمعة، سجن النقب جنوب فلسطين المحتلة، عقب تدهور طرأ على صحة أحد الأسرى الفلسطينيين.

وأعلن مكتب إعلام الأسرى، عن توتر يسود سجن النقب الصحراوي، جراء تدهور صحة الأسير المريض المسن رائد بدوان من سكان بدو شمال غرب مدينة القدس المحتلة.

وأوضح "إعلام الأسرى"، أن تدهور صحة الأسير بدوان بسبب مماطلة إدارة سجون الاحتلال في نقله لتلقي العلاج اللازم.

وتعتقل سلطات الاحتلال في سجونها نحو 4900 أسير فلسطيني، منهم 700 يعانون من الأمراض، و200 أسير يعانون من أمراض مزمنة، وهم بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة ولكن إدارة سجون الاحتلال تتعمد سياسة الإهمال الطبي بحقهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الأسرى #سجون الاحتلال #سجن النقب #اعتقال اداري

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