إنجاز تاريخي لفلسطين في دورة الألعاب العربية

غزة/ وائل الحلبي:

حقق منتخب فلسطين للسباحة إنجازا تاريخيا بعد حصد ثلاثة ميداليات جديدة، في ختام منافسات السباحة من دورة الألعاب العربية لترتفع حصيلة فلسطين إلى 6 ميداليات.

السباحة الفلسطينية فاليري ترزي واصلت كتابة تاريخ جديد للرياضة الفلسطينية في دورة الألعاب العربية بنسختها الـ15 المقامة في الجزائر، بعدما حصدت ميداليتين جديدتين.

وحققت ترزي الميدالية الفضية في سباق 50 متر "سباحة ظهر"، قبل أن تحرز الميدالية الفضية لسباق 100 متر "سباحة ظهر"، لترفع رصيدها إلى 4 ميداليات اثنتين ذهبيتين ومثلهما فضيتين.

وكانت ترزي استهلت حصد ميداليات فلسطين في الظهور الأول لها بالدورة العربية، بحصولها على ذهبية 50 متر "سباحة صدر"، قبل أن تضيف لها الميدالية الذهبية في سباق 100 متر "سباحة ظهر".

ونجح السباح الفلسطيني يزن البواب في حصد الميدالية الذهبية في منافسات 50 متر "سباحة فراشة"، متفوقا على العديد من السباحين العرب المرشحين، ليرفع رصيده إلى ميداليتين ذهبيتين بعدما حقق قبل يومين ذهبية منافسات 100 متر "سباحة ظهر".

وتعد هذه المرة الأولى التي ينجح فيها الرياضيون الفلسطينيون في تحقيق هذا العدد من الميداليات، خاصة وأن فلسطين حصلت على 5 ميداليات ذهبية خلال مشاركاتها السابقة منذ 53 عام.

وفي سياق منفصل ودع منتخب الجودو المنافسات بعد الخروج من ربع النهائي في منافسات الفرق، والتي خاضها اللاعبون مؤيد ذويب وطلال الطحان وناجي أبو نجمة، إلى جانب فارس بدوي الذي كان قريبا من نيل الميدالية البرونزية لكنه خسر بصعوبة أمام منافسه السوري في وزن تحت 81 كغم.

وعلى صعيد ألعاب القوى سجل العداء محمد دويدار رقم شخصي جديد في سباق 800 متر رجال وقدره (1.57.16 دق)، وسجلت العداءة حنين ريماوي رقم شخصي جديد في سباق 800 متر سيدات وقدره (1.57.16 دق).

وفي منافسات الكرة الطائرة تلقى المنتخب الفلسطيني الخسارة الثانية تواليا من نظيره الأردني بنتيجة 3-0، حيث تفوق نشامى الأردن في الأشواط الثلاثة بواقع (25-19) (25-21) (25-21)، والذي سبقها الخسارة من الجزائر بنتيجة 3-0.

ويتبقى لمنتخب كرة الطائرة مباراتين أمام ليبيا يوم الأحد القادم، قبل أن يواجه المنتخب القطري يوم الاثنين.

وفي منافسات كرة السلة لذوي الهمم خسر المنتخب الفلسطيني من نظيره الإماراتي بنتيجة (60-40)، على أن يخوض مباراته الثانية يوم السبت أمام منتخب ليبيا.











المصدر / فلسطين أون لاين