البيت الأبيض يؤكد عزم واشنطن تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية

أعلن البيت الأبيض رسميا، مساء الجمعة، أن الولايات المتحدة قررت تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية، في إطار حزمة مساعدات عسكرية جديدة.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان: "لقد تشاورنا عن كثب مع الحلفاء لاتخاذ قرار بذلك، وتقبلها بعض الحلفاء الذين لم يوقعوا اتفاقية أوسلو، بأذرع مفتوحة، وهذا هو الشيء الصحيح تماما الذي يجب فعله".

وأضاف في مؤتمر صحفي، أن أوكرانيا قدمت ضمانات خطية لاستخدام الذخائر "بطريقة حذرة للغاية بغية تقليل أي خطر على المدنيين".

وأمس الخميس، أفادت وكالة أسوشييتد برس نقلا عن مصادر مطلعة بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قررت تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية، في إطار حزمة مساعدات عسكرية جديدة.

ونقلت عن أشخاص مطلعين على القرار (لم تسمهم) أنه من المتوقع أن تعلن الإدارة الأمريكية الجمعة عزم البنتاغون إرسال آلاف القنابل العنقودية، في إطار حزمة المساعدات العسكرية لأوكرانيا لجهود حربها ضد روسيا.

المصدر / الأناضول