فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

لأول مرة.. مبابي يزور الكاميرون مسقط رأس والده

"مرداوي": الجيل الثائر أربك الاحتلال والمقاومة هي السبيل لردعه ودحره

مسيرة جماهيرية نحو منزل الشهيد "غيظان" دعمًا وإسنادًا لعائلته

حسابات تأهل المنتخب الأولمبي لنصف نهائي الألعاب العربية

إسطنبول.. "علماء المسلمين" تنظم وقفة احتجاجًا على حرق القرآن

والد الشهيد "غيظان": عملية نجلي "أحمد" رد طبيعي على جرائم الاحتلال

جيش الاحتلال يفرج عن جثمان الشهيد علاء قيسية

"حلايقة": جنين شكّلت نموذجًا فريدًا للمقاومة يجب أن ينتقل لباقي مناطق الضفة

مستوطنون يحرقون مسكنا لفلسطيني شمال القدس المحتلة

القيادي "أبو كويك": "العصف المأكول" أثبتت أن المقاومة قادرة على تحدي الاحتلال

البيت الأبيض يؤكد عزم واشنطن تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية

07 يوليو 2023 . الساعة 23:15 بتوقيت القدس
...
البيت الأبيض يؤكد عزم واشنطن تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية

أعلن البيت الأبيض رسميا، مساء الجمعة، أن الولايات المتحدة قررت تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية، في إطار حزمة مساعدات عسكرية جديدة.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان: "لقد تشاورنا عن كثب مع الحلفاء لاتخاذ قرار بذلك، وتقبلها بعض الحلفاء الذين لم يوقعوا اتفاقية أوسلو، بأذرع مفتوحة، وهذا هو الشيء الصحيح تماما الذي يجب فعله".

وأضاف في مؤتمر صحفي، أن أوكرانيا قدمت ضمانات خطية لاستخدام الذخائر "بطريقة حذرة للغاية بغية تقليل أي خطر على المدنيين".

وأمس الخميس، أفادت وكالة أسوشييتد برس نقلا عن مصادر مطلعة بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قررت تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية، في إطار حزمة مساعدات عسكرية جديدة.

ونقلت عن أشخاص مطلعين على القرار (لم تسمهم) أنه من المتوقع أن تعلن الإدارة الأمريكية الجمعة عزم البنتاغون إرسال آلاف القنابل العنقودية، في إطار حزمة المساعدات العسكرية لأوكرانيا لجهود حربها ضد روسيا.

المصدر / الأناضول
#واشنطن #روسيا #أوكرانيا #البيت الأبيض #قنابل عنقودية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة