فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

لأول مرة.. مبابي يزور الكاميرون مسقط رأس والده

"مرداوي": الجيل الثائر أربك الاحتلال والمقاومة هي السبيل لردعه ودحره

مسيرة جماهيرية نحو منزل الشهيد "غيظان" دعمًا وإسنادًا لعائلته

حسابات تأهل المنتخب الأولمبي لنصف نهائي الألعاب العربية

إسطنبول.. "علماء المسلمين" تنظم وقفة احتجاجًا على حرق القرآن

والد الشهيد "غيظان": عملية نجلي "أحمد" رد طبيعي على جرائم الاحتلال

جيش الاحتلال يفرج عن جثمان الشهيد علاء قيسية

"حلايقة": جنين شكّلت نموذجًا فريدًا للمقاومة يجب أن ينتقل لباقي مناطق الضفة

مستوطنون يحرقون مسكنا لفلسطيني شمال القدس المحتلة

القيادي "أبو كويك": "العصف المأكول" أثبتت أن المقاومة قادرة على تحدي الاحتلال

لأول مرة.. مبابي يزور الكاميرون مسقط رأس والده

07 يوليو 2023 . الساعة 22:42 بتوقيت القدس
...
لأول مرة.. مبابي يزور الكاميرون مسقط رأس والده

يجري قائد المنتخب الفرنسي لكرة القدم كيليان مبابي، زيارة تستغرق ثلاثة أيام إلى الكاميرون، مسقط رأس والده، في رحلة تشمل أعمالا خيرية.

وتحتفل الكاميرون بزيارة مبابي (24 عاما) الذي تطأ قدمه موطن والده الأصلي للمرة الأولى.

وبدأت زيارته ظهر أمس الخميس عندما وصل إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي، عبر مطار نسيمالن.

وبعد وصوله، زار مبابي مقر جمعية مكافحة فقدان السمع في الكاميرون "ALDAC"، والتي يدعمها وقام بتجديدها بالكامل.

ويتضمن الجدول الذي تلقاه الأناضول من منظمي رحلته، زيارة صباح الجمعة إلى مدرسة الصم وضعاف السمع للأطفال التي تديرها مؤسسة تعليم وتعزيز الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية "FEPPDA" في ياوندي.

يليها عقد لقاء في اليوم نفسه مع رئيس وزراء الكاميرون جوزيف ديون نغوتي.

ومن المقرر أيضا أن يشارك في مباراة لكرة السلة يُتوقع أن يشارك فيها لاعب الدوري الأمريكي السابق يواكيم نواه، نجل يانيك، كما سيشارك في مباراة كرة القدم ضد نادي فان ديتودي من الدرجة الثانية.

ويختتم زيارته غدا السبت برحلة إلى جبالة، قرية والده ويلفريد مبابي الذي غادر الكاميرون في سن مبكرة إلى فرنسا حيث أصبح مدربًا لكرة القدم.

وفي حديث لـ CRTV Sport، الذراع الرياضي للتلفزيون الوطني في الكاميرون، وصف مبابي اليوم الأول لزيارته بـ "الرائع" وقال إنه "فوجئ بسرور" بالترحيب الذي لقيه.

وأضاف: "الناس يحبونني كثيرا هنا. وزيارتي قبل كل شيء متعة شخصية".

المصدر / الأناضول
#فرنسا #الكاميرون #مبابي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة