لأول مرة.. مبابي يزور الكاميرون مسقط رأس والده

يجري قائد المنتخب الفرنسي لكرة القدم كيليان مبابي، زيارة تستغرق ثلاثة أيام إلى الكاميرون، مسقط رأس والده، في رحلة تشمل أعمالا خيرية.

وتحتفل الكاميرون بزيارة مبابي (24 عاما) الذي تطأ قدمه موطن والده الأصلي للمرة الأولى.

وبدأت زيارته ظهر أمس الخميس عندما وصل إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي، عبر مطار نسيمالن.

وبعد وصوله، زار مبابي مقر جمعية مكافحة فقدان السمع في الكاميرون "ALDAC"، والتي يدعمها وقام بتجديدها بالكامل.

ويتضمن الجدول الذي تلقاه الأناضول من منظمي رحلته، زيارة صباح الجمعة إلى مدرسة الصم وضعاف السمع للأطفال التي تديرها مؤسسة تعليم وتعزيز الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية "FEPPDA" في ياوندي.

يليها عقد لقاء في اليوم نفسه مع رئيس وزراء الكاميرون جوزيف ديون نغوتي.

ومن المقرر أيضا أن يشارك في مباراة لكرة السلة يُتوقع أن يشارك فيها لاعب الدوري الأمريكي السابق يواكيم نواه، نجل يانيك، كما سيشارك في مباراة كرة القدم ضد نادي فان ديتودي من الدرجة الثانية.

ويختتم زيارته غدا السبت برحلة إلى جبالة، قرية والده ويلفريد مبابي الذي غادر الكاميرون في سن مبكرة إلى فرنسا حيث أصبح مدربًا لكرة القدم.

وفي حديث لـ CRTV Sport، الذراع الرياضي للتلفزيون الوطني في الكاميرون، وصف مبابي اليوم الأول لزيارته بـ "الرائع" وقال إنه "فوجئ بسرور" بالترحيب الذي لقيه.

وأضاف: "الناس يحبونني كثيرا هنا. وزيارتي قبل كل شيء متعة شخصية".

المصدر / الأناضول