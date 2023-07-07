حسابات تأهل المنتخب الأولمبي لنصف نهائي الألعاب العربية 

غزة/ وائل الحلبي:

يبحث المنتخب الأولمبي عن حسم بطاقة التأهل إلى نصف نهائي مسابقة كرة القدم، في دورة الألعاب العربية المقامة في الجزائر، عندما يلتقي نظيره السعودي يوم غد السبت الساعة 7:30 مساء، على ستاد الشهيد حملاوي في مدينة قسنطينة.

ويملك المنتخب الأولمبي في رصيده نقطتين متساويا مع منتخبات السعودية وموريتانيا وسوريا بنفس الرصيد لكل منهم، إلى جانب تساوي جميع المنتخبات بفارق الأهداف، مع تفوق منتخبا السعودية وموريتانيا بعدد الأهداف المسجلة لهم هدفين لكل منهم وهو نفس ما استقبلته شباكهما، فيما سجل الأولمبي وسوريا هدف في المباراتين السابقتين واستقبلت شباكهما هدفا.

الفوز على السعودية يضمن للمنتخب الأولمبي التأهل للدور القادم من البطولة دون النظر إلى نتيجة مباراة موريتانيا وسوريا التي ستقام في نفس الوقت، لكن في حال استمرت التعادلات في المباراتين، فإن الأمور ستصب في صالح المنتخبين الأكثر تسجيلا للأهداف.

الفدائي الأولمبي استهل مشواره بالتعادل أمام موريتانيا بهدف لمثله، قبل أن يتعادل سلبيا أمام سوريا الأمر الذي يجعله مطالبا بالتعويض واقتناص أول الانتصارات في مشواره، والذي سيجعله يعبر لنصف النهائي في انتظار المتأهلين من المجموعة الأولى.

الأولمبي سيكون مطالب بتصحيح مساره بعد المستوى الذي ظهر به في المباراة الأخيرة أمام سوريا، وعدم قدرته على معالجة المشاكل الهجومية في ظل اهدار العديد من الفرص، وهذا ما يضع اللاعبين تحت مسؤولية كبيرة خاصة وأن الفوز والتأهل لنصف نهائي الدورة العربية، سيكون له عوامل إيجابية ومعنوية على الاستحقاق الأهم في تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة في شهر سبتمبر القادم.

المصدر / فلسطين أون لاين