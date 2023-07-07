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جيش الاحتلال يفرج عن جثمان الشهيد علاء قيسية

07 يوليو 2023 . الساعة 20:53 بتوقيت القدس
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جيش الاحتلال يفرج عن جثمان الشهيد علاء قيسية

أفرج جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، عن جثمان شاب فلسطيني قتله في مايو/ أيار الماضي جنوبي الضفة الغربية.

تسلمت هيئة الشئون المدنية جثمان الشهيد علاء قيسية من جانب الاحتلال الإسرائيلي على حاجز "ميتار"/ بئر السبع جنوبي الضفة".

ونقلت الجثمان بمركبة إسعاف تابعة للخدمات العسكرية الطبية نحو مستشفى دورا الحكومي جنوبي الخليل تمهيدا لتشييعه لاحقا.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت الهيئة أنها ستتسلم جثمان قيسية (28 عاما) الذي استشهد برصاص الاحتلال في 26 مايو الماضي.

وفي حينه، قالت هيئة بث الاحتلال الإسرائيلي إن جنديا أطلق النار على قيسية عند مدخل كنيس في مستوطنة "تانا عومريم" جنوبي الخليل، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

وفي سبتمبر/ أيلول 2019، أصدرت محكمة الاحتلال العليا الإسرائيلية قرارا يجيز احتجاز جثامين فلسطينيين ودفنهم مؤقتا لأغراض استعمالهم "أوراقًا تفاوضية" في المستقبل.

المصدر / فلسطين أون لاين
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