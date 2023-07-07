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ضربات لم يعهدها الاحتلال من قبل 

القيادي "أبو كويك": "العصف المأكول" أثبتت أن المقاومة قادرة على تحدي الاحتلال

07 يوليو 2023 . الساعة 19:57 بتوقيت القدس
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أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حسين أبو كويك أن معركة "العصف المأكول" أثبتت أن المقاومة قادرة على تحدي الاحتلال الإسرائيلي وإحداث توازنٍ في الرعب. 

وشدد أن المعركة التي خاضتها كتائب القسام وفصائل المقاومة الفلسطينية أثبتت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي عبارة عن ورق، حيث تلقى ضربات صاروخية وعمليات نوعية لم يعهدها من قبل خلال المعركة.

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وأثبتت معركة "العصف المأكول" والمعارك الأخرى التي خاضتها المقاومة أن الشعب الفلسطيني هو صاحب الحق التاريخي لهذه الأرض المقدسة، وأنه مصمم على مشروعه المقاوم الساعي لتحرير الأرض والإنسان من دنس الاحتلال الصهيوني، كما يقول "أبو كويك". 

وأوضح أن المعركة جاءت عقب عدوان همجي صهيوني تمثل في خطف المستوطنين للطفل "محمد أبو خضير" وإحراقـه، إضافة لإعادة اعتقال الاحتلال لثلة من محرري صفقة "وفاء الأحرار". 

وجاءت معركة "سيف القدس" عقب معركة "العصف المأكول" بسبع سنواتٍ لتثبت قواعد الاشتباك التي رسمتها المقاومة في مواجهة الاحتلال الصهيوني، كما يوضح "أبو كويك".

وقالت حركة المقاومة الإسلامية حماس "في الذكرى التاسعة لمعركة العصف المأكول: معركتنا مع العدو متواصلة في كل ساحات الوطن، والتلاحم الشعبي مع المقاومة يعبّد الطريق نحو التحرير والعودة"

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #غزة #الاحتلال الإسرائيلي #حسين أبو كويك #معركة العصف المأكول

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