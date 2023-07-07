حماس: ننعى شهيدنا "صالح" ونؤكد أن مقاومتنا قادرة على الثأر للشهداء

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم وأحرار أمتنا العربية والإسلامية، شهيدها المجاهد عبد الجواد حمدان صالح، من قرية عارورة، الذي ارتقى بنيران قوات الاحتلال عصر اليوم الجمعة في قرية أم صفا شمال رام الله.

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وقالت في بيان وصل فلسطين أون لاين نسخة عنه: "نعزّي ذوي الشهيد ومحبيه؛ ونؤكّد أن مقاومة شعبنا مستمرة وقادرة على الدفاع عن أهلنا وأرضنا ومقدساتنا".

وفي رسالتها للاحتلال قالت: "عليه أن يعلم أن تصعيد مجازره لن يجلب له أمناً ولا استقراراً، بل سيزيد شعبنا إصراراً على مقاومته حتى دحره عن أرضنا ومقدساتنا".

المصدر / فلسطين أون لاين