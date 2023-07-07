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مشعل يشيد بالدعم الجزائري للقضية الفلسطينية

07 يوليو 2023 . الساعة 18:24 بتوقيت القدس
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مشعل يشيد بالدعم الجزائري للقضية الفلسطينية

أشاد رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في الخارج خالد مشعل، بالدور البطولي للمقاومة الفلسطينية في مخيم جنين، شمال الضفة الغربية، مثمناً الدور الهام الذي تقدمه الأمة في دعم صمود الشعب الفلسطيني.

وشكر مشعل خلال زيارته "جامع الجزائر الأعظم" صباح اليوم الجمعة، الجزائر بكل مكوناتها على مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية.

وكان في استقباله عميد الجامع الوزير محمد مأمون القاسمي الحسني، رئيس مشيخة الطريقة القاسمية، وعبدالعال حساني رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية "حمس"، وعدد من أعضاء المكتب الوطني للحركة.

هذا وتأتي زيارة الجامع الأعظم ضمن برنامج زيارة مشعل للجزائر للمشاركة في المهرجان الجماهيري الذي تنظمه "حمس" اليوم الجمعة، بمناسبة عيد الاستقلال والشباب، وذكرى وفاة مؤسس الحركة الشيخ محفوظ نحناح، والذكرى ال32 لتأسيس الحركة.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد منح مساهمة مالية بقيمة 30 مليون دولار للمساعدة في إعادة إعمار مدينة جنين ومخيمها، بعد العدوان الذي شنّه الاحتلال على جنين الاثنين الماضي، وأسفر عن استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة آخرين، وأحدث دمارا كبيرا في البنية التحتية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #خالد مشعل #الجزائر #القضية الفلسطينية

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