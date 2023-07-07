لاعب من غزة يصل نابلس ويلتحق بتدريبات بلاطة

غزة / مؤمن الكحلوت:

التحق اللاعب أحمد أبو عبيد بتدريبات فريقه مركز شباب بلاطة، بعد وصوله مدينة نابلس المحتلة يوم الثلاثاء الماضي، قادماً من قطاع غزة.



وقضى أبو عبيد إجازته في مسقط رأسه مدينة غزة بين أسرته وأهله، بعد أن قدم موسم جيد مع الجدعان في دوري المحترفين الموسم الماضي.



ويعتبر أبو عبيد من الركائز الأساسية في صفوف بلاطة، وكان أحد اللاعبين البارزين في صفوف الفريق الموسم المنصرم، وسجل عدة أهداف حاسمة.



وانتقل أبو عبيد لصفوف مركز بلاطة العام الماضي، قادماً من نادي غزة الرياضي، رفقة زميله عبد الرحمن وشاح، الذي حصل على هداف الفريق في أول موسم له في دوري المحترفين.



وينتظر بلاطة وصول عدد من لاعبي غزة الذين تم التعاقد معهم في وقت سابق، بينما لم يتمكن فشل استقدام لاعبين أخرين واضطرت أنديتهم لفسخ عقودهم لعدم صدور تصاريح لهم في الموعد المتفق عليه بين جميع الأطراف.



من جهة أخرى، يستعد نادي بلاطة للمشاركة في بطولة كأس الراحل ياسر عرفات " أبو عمار"، حيث أوقعته القرعة في المجموعة الثانية إلى جانب فرق (شباب الخليل، شباب السموع، مركز بلاطة والسواحرة الشرقية).



ويتطلع بلاطة للمنافسة بقوة في دوري المحترفين الموسم القادم، بعدما عزز صفوفه بعدد كبير من اللاعبين المميزين، كما حافظ مجلس الإدارة على الاستقرار الفني والإداري.