دعوات لمسيرة حاشدة في قبيا دعما لعائلة الشهيد القسامي أحمد ياسين غيظان

ينظم أهالي قرية قبيا غرب رام الله والقرى المجاورة لها، مسيرة جماهيرية مساء اليوم الجمعة إلى منزل الشهيد القسامي أحمد ياسين غيظان دعما وإسنادا لعائلته.

ووجه شباب قبيا دعوة للمواطنين في قرى غرب رام الله، للمشاركة في المسيرة الجماهيرية الحاشدة التي ستنطلق بعد صلاة المغرب مباشرة من مسجد قبيا الكبير، وستتوجه إلى منزل الشهيد القسامي "أحمد ياسين" هلال غيظان وذلك دعما لأهله وذويه.

وشدد شباب قبيا على أن المشاركة في المسيرة واجب وطني وأخلاقي، وتأكيداً على وقوف الشعب الفلسطيني إلى جانب أهالي الشهداء.

وكان الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة، قال إن العمليات القسامية البطولية والتي كان آخرها عملية "كدوميم" التي نفذها الشهيد القسامي أحمد ياسين غيظان، تؤكد من جديد جاهزية القسام والمقاومة الدائمة للرد على العدوان على أي بقعة من أرضنا ومقدساتنا.

وأوضح أبو عبيدة أن كتائب القسام حينما قالت إن جنين ليست وحدها، كانت تعي ما تقول جيداً، فجاء ردنا في "عيلي" على يد القساميين مهند شحادة وخالد صباح، لتدفيع العدو ثمن عدوانه على جنين الشهر الماضي.

وتابع قائلاً: "تواصلت الضربات كردٍ سريع على عدوان الاحتلال على مخيم جنين قبل أيام، بعملية بطل الخليل عبد الوهاب خلايلة في قلب تل أبيب، ثم بعملية القسامي أحمد ياسين غيظان في "كيدوميم" التي جاءت اليوم لتؤكد من جديد جاهزية القسام والمقاومة الدائمة للرد على العدوان على أي بقعةٍ من أرضنا ومقدساتنا".

وقتل جندي إسرائيلي وأُصيب آخر في عملية إطلاق نار يوم أمس، نفذها المجاهد القسامي "أحمد ياسين" غيظان قرب مستوطنة "كدوميم" المقاومة على أراضي المواطنين بين قلقيلية ونابلس.

المصدر / فلسطين أون لاين