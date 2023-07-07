حصاد الأسبوع: مقتل إسرائيليين وجرح 25 آخرين بـ 545 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس

تواصلت أعمال المقاومة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

ورصد مركز فلسطيني معلومات "معطى" 545 عملا مقاوما في الضفة والقدس خلال الفترة ما بين 30-06-2023 حتى 06-07-2023، قتل فيها إسرائيليين اثنين وجرح 25 آخرون، بينما استشهد 16 فلسطينيًا.

وقتل مستوطن وأُصيب آخر في عملية إطلاق نار أمس الخميس، نفذها المجاهد القسامي "أحمد ياسين" هلال غيظان ضد مستوطنين قرب مستوطنة "كدوميم" بين قلقيلية ونابلس.

كما قتل جندي إسرائيلي خلال الاشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال عدوانها على جنين ومخيمها، يوم الثلاثاء الماضي.

ووثق "معطى" 48 عملية إطلاق نار، وعملية دهس، وعملية طعن، و6 عمليات إسقاط طائرات حربية مسيرة للاحتلال، وتفجير 32 عبوة ناسفة.

وأحرق الشبان الثائر خلال الأسبوع 5 حرق منشآت وآليات وأماكن عسكرية، وحطموا 8 مركبات ومعدات عسكرية، وألقوا 8 زجاجات حارقة و10 مفرقعات نارية.

وتصدى الشبان لـ32 اعتداء للمستوطنين في مناطق متفرقة بالضفة والقدس، واندلعت مواجهات في 197 نقطة تخللها 152 عملية إلقاء حجارة، وخرجت 45 مظاهرة.

المصدر / فلسطين أون لاين