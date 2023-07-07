جماهير نابلس تُشيّع جثمانيْ الشهيدين مقبول وشاهين

شارك الآلاف من أبناء مدينة نابلس، شمال الضفة المحتلة، في تشييع جثماني الشهيدين حمزة مقبول وخيري شاهين اللذان ارتقيا صباح اليوم برصاص الاحتلال.

وخاض الشهيدان، مقبول وشاهين، اشتباكاً مع قوات الاحتلال التي حاصرت منزلاً تواجدا فيه في حارة حبلة بالبلدة القديمة لنابلس.

بدورها اعتبرت حركة حماس جريمة الاغتيال الجديدة اليوم في نابلس تمثل إمعاناً في سياسة القتل والإرهاب التي تمارسها حكومة الاحتلال المتطرفة في عدوانها على شعبنا وأرضنا.

وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، إن اغتيال أبطال المقاومة لن يخمد ثورة شعبنا أو يردع الشباب الثائر عن مواصلة دورهم في الدفاع عن شعبنا وجرائم الاحتلال لن تقابل إلا بمزيد من المقاومة والعمليات البطولية.

وشدد القانوع على أن هذا العدوان المتصاعد على شعبنا ستكون مآلاته وخيمة على الاحتلال وسيمنح الشباب الثائر وكل المقاومين دافعية لاستمرار ردهم على الاحتلال وتوجيه ضرباتهم ضده بكل الوسائل والأدوات.

المصدر / فلسطين اون لاين