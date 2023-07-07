التشريعي ينعى شهيديْ نابلس

نعت رئاسة المجلس التشريعي شهيدي نابلس الذيْن ارتقيا خلال عملية اغتيال جبانة أقدمت عليها قوات الاحتلال الصهيوني خلال اقتحامها للمدينة، صباح اليوم الجمعة.

وأكد رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر، أن جرائم الاحتلال ومجازره ستزيد شعبنا تمسكاً بالمقاومة وإصراراً على مواصلة طريقها حتى دحره عن أرضنا الفلسطينية.

وأشار إلى أن هذه الجريمة في ذكرى معركة العصف المأكول التي انتصرت فيها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة على الاحتلال خلال معركة استمرت 51 يوما لنؤكد أن المقاومة عصية على الانكسار في كافة مدن فلسطين وأن محاولات الاحتلال لكسر شوكتها باءت بالفشل وأسقطت حكوماته.

وطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بتحمل مسؤولياتها ووقف جرائم الاحتلال المستمرة بحق أبناء شعبنا والمخالفة لكل المواثيق والقوانين الدولية.