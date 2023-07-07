القانوع: جرائم الاحتلال لن تقابل إلا بمزيد من المقاومة والعمليات البطولية

قال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع الناطق، الجمعة، إن جريمة الاغتيال الجديدة فجر اليوم في نابلس ثمثل إمعاناً في سياسة القتل والإرهاب التي تمارسها حكومة الاحتلال المتطرفة في عدوانها على شعبنا وأرضنا

وأكد القانوع في تصريح صحفي، أن اغتيال أبطال المقاومة لن يخمد ثورة شعبنا أو يردع الشباب الثائر عن مواصلة دورهم في الدفاع عن شعبنا وجرائم الاحتلال لن تقابل إلا بمزيد من المقاومة والعمليات البطولية

وشدد على أن هذا العدوان المتصاعد على شعبنا ستكون مآلاته وخيمة على الاحتلال وسيمنح الشباب الثائر وكل المقاومين دافعية لاستمرار ردهم على الاحتلال وتوجيه ضرباتهم ضده بكل الوسائل والأدوات.

واغتالت قوات الاحتلال صباح اليوم، الشهيدين خيري محمد سري شاهين (34 عاماً)، و حمزة مؤيد محمد مقبول (32 عاماً)، بعد اقتحام مدينة نابلس، ومحاصرة منزل تحصنا به.

وتتهم قوات الاحتلال الشهيدين شاهين ومقبول بتنفيذ عملية إطلاق النار أول أمس نحو سيارة لشرطة الاحتلال في حي الطور بنابلس.

المصدر / فلسطين أون لاين