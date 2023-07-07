كتلة الصحفي ترفض ما ورد في بيان النقابة ضد قناة الجزيرة

عبرت كتلة الصحفي الفلسطيني عن رفضها للتحريض الذي تعرضت له قناة الجزيرة مطالبة بوقفه فوراً.

وأكدت الكتلة في بيان صحفي لها، الجمعة، رفضها لما ورد في بيان نقابة الصحفيين الفلسطينيين الذي حرض ضد الجزيرة مشيرة إلى أن القائمين على النقابة لا يمثلون الجسم الصحفي الفلسطيني وليس لهم الحق في اصدار بيانات تحمل اسم نقابة غير منتخبة من الكل الصحفي الفلسطيني.

وقالت "من المؤسف أن تستكمل أجهزة السلطة دائرة إنتهاكها للعمل الإعلامي في فلسطين سواء باعتقال الصحفيين الفلسطينيين والذين كان آخرهم الصحفي أحمد البيتاوي أو بالتحريض على الإعلام العربي المساند لقضيتنا الفلسطينية وفي مقدمته قناة الجزيرة التي استشهدت مراسلتها الصحفية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة وهي تقوم بدورها الاعلامي بفضح العدوان الاسرائيلي على جنين قبل نحو عام، والتي دمر مكتبها في مدينة غزة بفعل الصواريخ الحربية الإسرائيلية قبل نحو عامين، كل ذلك لم يشفع لقناة الجزيرة أمام أجهزة السلطة في الضفة التي شنت حملة إعلامية تحريضية ضدها فور انتهاء العدوان الاسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها والذي واكبته الجزيرة ساعة بساعة وجلبت من خلال تغطيتها الدعم العربي والدولي لجنين".

وتسائلت الكتلة، لمصلحة من هذا التحريض على قناة الجزيرة ؟ ولماذا يتزامن مع استمرار عدوان الاحتلال على مدن ومخيمات شعبنا الفلسطيني في الضفة المحتلة؟.

ودعت إلى وقفة جادة من كل الكتل والأطر الصحفية الفلسطينية إلى جانب الجزيرة.