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محدث شهيدان برصاص قوات الاحتلال في نابلس

07 يوليو 2023 . الساعة 08:38 بتوقيت القدس
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أعلنت طواقم الهلال الأحمر، انتشال شهيدين من منزل حاصرته قوات الاحتلال في نابلس، وجري نقلهما إلى مستشفى رفيديا.

واندلعت صباح اليوم الجمعة اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة القديمة في نابلس. 

وأفاد شهود عيان بأن المقاومين اكتشفوا قوة خاصة من جيش الاحتلال عقب اقتحامها للمنطقة الشرقية، ما أدى للاشتباك معها.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية نحو مكان الاقتحام لحماية القوة الخاصة.

 

كما انتشرت قوات الاحتلال في شارع حطين وشارع القدس بمدينة نابلس، وسط مواجهات مع الشباب الثائر.

وذكرت الإغاثة الطبية الفلسطينية، أن شاباً فلسطينياً أصيب بالرصاص خلال المواجهات المندلعة مع الاحتلال في نابلس.

 كذلك أفاد الهلال الأحمر بإصابة مواطن بالظهر داخل أحد المنازل في البلدة القديمة بنابلس.

المصدر / فلسطين أون لاين
#نابلس #اشتباكات

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