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للمرة الثانية.. طائرات روسية "تضايق" مسيرات أميركية في سوريا

07 يوليو 2023 . الساعة 05:46 بتوقيت القدس
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للمرة الثانية.. طائرات روسية "تضايق" مسيرات أميركية في سوريا

أكد جنرال أميركي أن طائرات روسية ضايقت الخميس طائرات مسيّرة أميركية أثناء مشاركتها في عمليات في سوريا للمرة الثانية خلال أربع وعشرين ساعة.

وقال اللفتنانت جنرال أليكسوس غرينكويتش في بيان إن "الطائرات العسكرية الروسية انخرطت في سلوك غير آمن وغير مهني الخميس، 9:30 صباحا بالتوقيت المحلي، أثناء تفاعلها مع طائرات أميركية مسيّرة من طراز إم كيو-9".

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وأضاف أن الطائرات الروسية "أطلقت قنابل مضيئة أمام الطائرات المسيّرة وحلقت بالقرب منها بشكل خطير، ما عرض سلامة جميع الطائرات المعنية للخطر".

وفي اليوم السابق، قال غرينكويتش إن طائرات روسية أطلقت أيضا قنابل مضيئة أمام مسيّرات كيو-9 أميركية، بينما قام أحد الطيارين بتشغيل الحارق الخلفي لطائرته أمام إحدى المسيّرات في الأجواء السورية.

وفي وقت سابق من هذا العام، قالت الولايات المتحدة إن طائرة روسية تسببت في تحطم طائرة مسيّرة تابعة لها أثناء نشاط لها فوق البحر الأسود، فيما نفت موسكو مسؤوليتها.

#روسيا #أمريكا #سوريا #طائرات مسيرة

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