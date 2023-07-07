 منتدى الإعلاميين يطالب بوقف حملة التحريض ضد قناة الجزيرة

أعرب منتدى الإعلاميين الفلسطينيين عن رفضه التحريض ضد قناة الجزيرة من قبل بعض الجهات السياسية والإعلامية والأمنية، مشيدا بجهود الطواقم الصحفية في تغطية عدوان الاحتلال على جنين.

وأكد المنتدى في بيان صحفي تضامنه التام مع الزملاء في قناة الجزيرة التي سخرت طواقمها وأوقات بثها لمتابعة العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها الباسل.

اقرأ أيضا: "منتدى الإعلاميين" يدين اعتقال السلطة للصحفي "البيتاوي"

وطالب بضرورة وقف حملة التحريض السافر على القناة، وتسخير الجهود والطاقات في سبيل فضح جرائم الاحتلال.

وعبر منتدى الإعلاميين عن خشيته من تداعيات حملة التحريض على الجزيرة وما قد تشكله من خطر على طواقمها.

وشدد على أن حملات التحريض المتوالية على الصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة لن تنال بحال من الأحوال من إرادة وعزيمة فرسان الإعلام الفلسطيني ولا تزيدهم إلا إصراراً على مواصلة دورهم الوطني والإنساني وواجبهم المهني في سبيل نصرة الحق الفلسطيني.