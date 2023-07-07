ميلان يتعاقد مع الأرجنتيني لوكا روميرو

تمكّن ميلان أمس الخميس من التعاقد مع الموهبة الأرجنتينية لوكا روميرو قادماً من لاتسيو.

ونشر الروسونيري بياناً أكّد فيه أنّ روميرو ذو الـ18 ربيعاً سيرتدي قميص ميلان للسنوات الأربع المقبلة.

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وكان روميرو قد بدأ رحلته في أوروبا رفقة ريال مايوركا قبل أن ينتقل إلى لاتسيو في 2021، حيث لعب 21 مباراة على مدار موسمين سجل خلالها هدفاً واحداً.

الجدير بالذكر أن روميرو مثّل منتخب بلاده في كأس العالم تحت 20 عاماً التي استضافتها الأرجنتين حيث بلغ رفقة التانغو ثمن النهائي قبل أن يُقصى أمام نيجيريا.