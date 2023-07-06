اندلاع مواجهات مع الاحتلال في بلدة قبيا ومداهمة منزل الشهيد غيظان

اندلعت مواجهات عنيفة مساء اليوم الخميس، بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي المقتحمة لبلدة بلدة قبيا غرب رام الله خلال مداهمتها منزل عائلة الشهيد القسامي أاحمد ياسين غيظان، منفذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "كدوميم" شرق قلقيلية.

وشهد محيط منزل عائلة الشهيد "غيظان" في بلدة قبيا استنفارًا كبيرًا لقوات الاحتلال، قبل اقتحامه واعتقال والده وشقيقه وشقيقته.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 12 فلسطينيا خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في قرية قبيا غرب رام الله.

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واعتلت قوات الاحتلال أسطح المنازل في البلدة، وسط انتشار لجنود من وحدات قناصة الاحتلال، وأعاق جنود الاحتلال عمل الصحفيين، وحاولوا استخدامهم كدروع بشرية أمام المواجهات التي اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها البلدة.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام، تجاه المواطنين الذين حاولوا التصدي لاقتحام بلدة قبيا.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقم الإسعاف التابعة لها تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال لقرية قبيا، موضحة أن الإصابتين في الأطراف زتم تقديم الإسعاف الأولي لهما ونقلهما لتلقي العلاج.

ونفذ الشهيد أحمد ياسين غيظان (19 عامًا) في وقت سابق من مساء اليوم، عملية إطلاق نار قرب مستوطنة كدوميم، أسفر عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر.

و أطلق غيظان النّار من سيارة مسرعة على مستوطنين عند مستوطنة "كدوميم" في المنطقة التي يسكنها وزير مالية الاحتلال المتطرف "بتسلائيل سموتريتش" ما أدى لمقتل أحدهما، فيما ارتقى منفذ العملية شهيدا عقب اشتباكات خاضها مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام اليوم الخميس، مسؤوليتها عن العملية البطولية التي وقعت في مستوطنة "كدوميم" قرب قلقيلية، وأسفرت عن مقتل جندي صهيوني وإصابة آخر بجراح حراجة.

وزفت كتائب القسام في بيان لها، منفذ العملية البطولية الشهيد القسامي المجاهد أحمد ياسين هلال غيظان، من قرية قبيا غرب محافظة رام الله.

وأكدت الكتائب أن العملية البطولية تأتي كردٍ سريع على عدوان الاحتلال وتغوله على أهلنا وشعبنا في مخيم جنين، ورداً على تدنيس مقدساتنا، وتمزيق المصحف الشريف في بلدة عوريف.

كما زفّت حركة المقاومة الإسلامية حماس شهيدها القسامي غيظان منفذ عملية "كدوميم"، ونؤكّد أن دماء الشهداء ستُزهر نصرًا وحرية.

وبيّن حماس أن هذه العملية هي حلقة جديدة من سلسلة جهاد شعبنا وأبطال المقاومة المستمرة، مؤكدة أن شعبنا قادر على مواصلة انتفاضته وتصعيدها رغم كل التضحيات، وأن كل محاولات وأد المقاومة وترهيب شعبنا سيكون مصيرها الفشل، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

المصدر / فلسطين أون لاين