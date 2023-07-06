فصائل المقاومة في جنين: ما بعد معركة "بأس جنين" ليس كما قبله

قالت فصائل المقاومة الفلسطينية في جنين "إننا في ظلال معركة "بأس جنين" نؤكد بأن خيار الجهاد والمقاومة باقٍ ما بقي الاحتلال، وأننا سنكون حاضرين عند حسن ظن شعبنا إن شاء الله".

وأكدت في بيان تلقى موقع أن العدوان الغاشم الذي شنه العدو على ابناء شعبنا في جنين ومخيمه مستهدفاً المدنيين والبيوت الآمنة والمستشفيات لهو دليل على فشل هذا العدوان أمام صمود أبناء شعبنا المجاهد وعجزه عن الوصول الى مجاهدينا والقضاء عليهم كما كان يزعم.

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وقالت: "نقول للعدو مجدداً يكفيك تصوير انتصارات وهمية"، مشيرة أنها تواصل الإعداد والتجهيز على كافة المستويات في سبيل التصدي للعدو عند كل اقتحام واعتداء على أبناء شعبنا في جنين ومخيمها وكل الضفة بعون الله.

وشددت الفصائل: "نقول لهذا العدو وقيادته إن ما بعد معركة "بأس جنين" ليس كما قبله".

وأكدت على وحدة كافة فصائل المقاومة في مخيم ومدينة جنين والعلاقات الوثيقة والاتصال والتواصل الدائم مع الجميع في سبيل دحر الاحتلال عن أرضنا وصولا للتحرير بإذن الله.

وفيما يلي نص البيان كاملا:

بسم الله الرحمن الرحيم

"وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ"

بيان عسكري صادر عن فصائل المقاومة الفلسطينية

الحمد لله رب العالمين ، الحمد لله مذل الطغاة المتكبرين، الحمد لله الذي أعزنا بالرباط على أرض فلسطين، ومن علينا بالجهاد والقتال ضد اليهود الغاصبين.

يا جماهير شعبنا الأبي المجاهد العظيم، يا أهلنا الصامدين الصابرين في مدينة جنين ومخيمها وريفها.

لقد سطر أبناؤكم في المقاومة الفلسطينية وأبناء شعبنا هذا الإنجاز الكبير خلال معركة "بأس جنين" البطولية التي خضناها بكل قوة وعنفوان لرد على العدوان الصهيوني الغاشم الذي استهدف أبناء شعبنا في مخيم جنين، في معركة امتدت على مدار 40 ساعة من الصمود الأسطوري لشعبنا المجاهد ومقاومته، التي قالت كلمتها عبر صليات الرصاص والعبوات المتفجرة وكمائن الموت، وافتتحت المعركة بكمين حارة الدمج والسينما والجابريات وواصلت بكل بسالة التصدي لهذا العدوان الغاشم على أكثر من محور وكانت يدها العليا حتى النهاية بفضل الله تعالى.

لقد سطرت المقاومة الفلسطينية بمعركة بأس جنين أروع الملاحم والبطولات العظمية والتضحيات الجسام، التي أصبحت هاجس يعيش فيه هذا العدو المجرم أمام ما تركه مجاهدونا الأبطال من بصمات وتضحيات واضحة في الميدان محققين إصابات قاتلة لجنود العدو المدحورين ووقع جيش العدو بين قتيل وجريح مجهزين عليه مجاهدينا من نقطة صفر.

يا أبناء شعبنا الفلسطيني المجاهد إن ما حدث في معركة "بأس جنين" شكل صدمة للقريب والبعيد وما كان هذا النصر إلا بعد سنين وجهد ودماء واصل فيه مجاهدونا الليل بالنهار في الإعداد والتجهيز، وإن ما حدث بالمعركة سيكون له ما بعده بإذن الله.

يا جماهير شعبنا ويا كل الأحرار والمجاهدين..

إننا في فصائل المقاومة الفلسطينية أمام هذا الانتصار العظيم الذي قدمنا فيها ثلة مباركة من قادتنا ومجاهدينا وأبناء شعبنا البطل شهداء على طريق القدس والتحرير وسطرنا فيه مجداً لشعبنا ومقاومته نؤكد على ما يلي:

أولاً: إننا في ظلال معركة "بأس جنين" نؤكد بأن خيار الجهاد والمقاومة باقٍ ما بقي الاحتلال، وأننا سنكون حاضرين عند حسن ظن شعبنا إن شاء الله.

ثانياً: نؤكد أن العدوان الغاشم الذي شنه العدو على ابناء شعبنا في جنين ومخيمه مستهدفاً المدنيين والبيوت الآمنة والمستشفيات لهو دليل على فشل هذا العدوان أمام صمود أبناء شعبنا المجاهد وعجزه عن الوصول الى مجاهدينا والقضاء عليهم كما كان يزعم ونقول له مجدداً يكفيك تصوير انتصارات وهمية.

ثالثاً: إننا في فصائل المقاومة الفلسطينية نواصل الإعداد والتجهيز على كافة المستويات في سبيل التصدي للعدو الصهيوني عند كل اقتحام واعتداء على أبناء شعبنا في جنين ومخيمها وكل الضفة بعون الله. ونقول لهذا العدو وقيادته ان ما بعد معركة "بأس جنين" ليس كما قبله.

رابعا: نؤكد على وحدة كافة فصائل المقاومة في مخيم ومدينة جنين والعلاقات الوثيقة والاتصال والتواصل الدائم مع الجميع في سبيل دحر الاحتلال عن أرضنا وصولا للتحرير بإذن الله.

خامساً: نتوجه بالتحية الى أهالي الشهداء والجرحى والأسرى وشعبنا العظيم، الاكرم منا جميعا على ما قدموه من تضحيات عظيمة في سبيل الله وطريق العزة والكرامة.

سادسا: نتوجه بالشكر إلى الطواقم الطبية وطواقم الدفاع المدني والطواقم الصحفية والإعلام المقاوم والمؤسسات الشعبية والرسمية على ما بذلوه في خدمة ابناء شعبنا.

سابعا: نتوجه بالشكر والعرفان إلى محور المقاومة وجمهوره من صنعاء حتى طهران على ما يقدموه من دعم لنا ولشعبنا العظيم.

ثامنا: نعاهد الله ثم نعاهد شعبنا وكل أحرار العالم بالثبات والصمود على خط الجهاد والمقاومة والكفاح والنضال حتى النصر والتحرير بإذن الله تعالى.



والله أكبر والنصر للمقاومة،،

إخوانكم فصائل المقاومة الفلسطينية

الخميس 6/يوليو/2023

المصدر / فلسطين أون لاين