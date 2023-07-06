15 عملاً مقاوماً بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة

تواصلت أعمال المقاومة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلتين خلال 24 ساعة الأخيرة، قُتل خلالها مستوطن وأصيب آخر.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 15 عملية مقاومة خلال الـ24 الأخيرة، شملت 4 عمليات إطلاق نار وحالة تصدٍّ للمستوطنين و10 مواجهات وإلقاء حجارة في الضفة الغربية والقدس.

وقُتل مستوطن وأُصيب آخر في عملية إطلاق نار، نفذها المجاهد القسامي "أحمد ياسين" هلال غيظان ضد مستوطنين قرب مستوطنة "كدوميم" بين قلقيلية ونابلس.

واندلعت مواجهات في القدس المحتلة في بلدتي "العيزرية" و"وادي الجوز" تخلَّها عمليات إلقاء حجارة تجاه قوات الاحتلال.

وشهدت بلدات "سنجل" و"ترمسعيا" و"البيرة" في رام الله، مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال تخلَّلها إلقاء حجارة صوب جنود الاحتلال.

وشهدت "سيلة الظهر" في جنين عملية إطلاق نار تجاه قوات الاحتلال واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة تجاه جنود الاحتلال.

وأطلق مقاومون النار تجاه حاجز "زعترة" ومستوطنة "أفيتار" في نابلس، كما اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال وشبَّان فلسطينيين في بلدة "بيتا"، كما شهدت بلدة برقة تصدّيًا للمستوطنين وإلقاء حجارة تجاه قوات الاحتلال.

وفي "باب الزاوية" و"مخيم الفوار" بالخليل اندلعت مواجهات بين الشبَّان الفلسطينيين وبين قوات الاحتلال تخلَّلها عمليات إلقاء حجارة تجاه قوات الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين