خريشة: عملية "كدوميم" تؤكد عجز الاحتلال في ردع المقاومين

أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة أن تبني كتائب الشهيد عز الدين القسام لعملية "كدوميم" التي أسفرت عن مقتل جندي صهيوني وإصابة آخر، هو رد عملي على عدوان الاحتلال الأخير على جنين.

وأوضح خريشة في تصريح صحفي مساء اليوم الخميس، أن "تبني فصائل المقاومة للعمليات البطولية يعطي غطاءً سياسياً للمقاومة”، مشدداً في الوقت ذاته على أن الاحتلال واهم إن ظن أن سياسة هدم المنازل ستردع أهالي المقاومين.

وتابع قائلاً: "سياسة هدم منازل منفذي العمليات البطولية أو اعتقال أهاليهم، لن تستطيع ردع المقاومين أو إنهاء الحاضنة الشعبية للمقاومة في الضفة الغربية".

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وقتل جندي وأُصيب آخر في عملية إطلاق نار، نفذها القسامي أحمد ياسين هلال غيظان عصر اليوم، قرب مستوطنة "كدوميم" بين قلقيلية ونابلس.

ولاحقا، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام مسؤوليتها عن العملية البطولية، وأكدت أنها "تأتي كردٍ سريع على عدوان الاحتلال وتغوله على أهلنا وشعبنا في مخيم جنين، ورداً على تدنيس مقدساتنا، وتمزيق المصحف الشريف في بلدة عوريف".

المصدر / فلسطين أون لاين