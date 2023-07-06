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أبو عبيدة: نؤكد جاهزية القسَّام الدائمة للردِّ على العدوان

06 يوليو 2023 . الساعة 21:22 بتوقيت القدس
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أكد الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام "أبو عبيدة" على جاهزية القسَّام والمقاومة الدائمة للردِّ على عدوان الاحتلال على أي بقعةٍ من أرضنا ومقدَّساتنا.

وقال أبو عبيدة في تغريدة عبر قناته على تلغرام مساء اليوم الخميس: "عندما قالت كتائب القسام بأن جنين ليست وحدها كانت تعي ما تقول جيدًا، فجاء ردّنا في "عيلي" على يد القساميَّين مهند شحادة وخالد صباح لتدفيع العدو ثمن عدوانه على جنين الشهر الماضي".

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وتابع "وتواصلت الضربات كردٍ سريعٍ على عدوانه على المخيم قبل أيام، بعملية بطل الخليل عبد الوهاب خلايلة في قلب (تل أبيب)، ثم بعملية القسامي أحمد ياسين غيظان في "كيدوميم" التي جاءت اليوم لتؤكد من جديد جاهزية القسَّام والمقاومة الدائمة للرد على العدوان على أي بقعةٍ من أرضنا ومقدَّساتنا".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#كتائب القسام #أبو عبيدة #الشهيد أحمد ياسين غيظان

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