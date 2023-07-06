رام الله.. الاحتلال يقتحم منزل ذوي الشهيد أحمد ياسين غيظان

اندلعت مواجهات مساء اليوم الخميس في قرية قبيا غربي رام الله بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال التي اقتحمت القرية وداهمت منزل عائلة الشهيد أحمد ياسين غيظان.

وقالت مصادر في رام الله، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت منزل عائلة الشهيد أحمد ياسين غيظان، ما أدى لاندلاع مواجهات مع المئات من الشباب الثائر في قبيا.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع، صوب المواطنين، مما أسفر عن وقوع إصابات بالاختناق بين المواطنين.

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وأشار صحفيون، إلى إعاقة قوات الاحتلال عمل الطواقم الصحفية ومنعتها من التغطية، وأجبرت الصحفيين على مغادرة محيط منزل عائلة الشهيد.

ونفذ الشهيد أحمد ياسين غيظان عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "كدوميم" شرق قلقيلية شمالي الضفة الغربية تبنتها كتائب القسام، وقد أسفرت عن مقتل جندي صهيوني وإصابة آخر بجراح.

وفي وقت سابق اليوم، اعتقل الاحتلال، الشيخ هلال غيظان عقب تنفيذ ندجله الشهيد أحمد ياسين عملية "كدوميم".

المصدر / فلسطين أون لاين