مختصان: عملية "كدوميم" تثبت فشل منظومة أمن الاحتلال

تسير المقاومة وفي مقدّمتها كتائب القسام بخطى ثابتة، نحو مفاجأة الاحتلال وتحقيق ضربات مؤلمة وقاتلة ضد جيشه، وقد جاءت عملية الشهيد القسامي أحمد ياسين غيظان في "كدوميم" والتي قُتل فيها جندي صهيوني وجرح آخر، لتثبت مرة أخرى فشل منظومة الاحتلال الأمنية.

وجاءت عملية "كدوميم" التي تبنَّتها كتائب القسام، ردّاً على عدوان الاحتلال المتصاعد بحق شعبنا في جميع أماكن وجوده، لا سيَّما عقب العدوان الأخير على مخيم جنين.

وقال المختص في الشأن الإسرائيلي عماد أبو عواد، إن "تبني كتائب القسام لعملية إطلاق النار البطولية غرب نابلس فيه إشارة، بأن هناك المزيد من العمليات البطولية ستكون أكثر قوة وصلابة".

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وأشار أبو عواد إلى أن تبني كتائب القسام لعملية إطلاق النار البطولية غرب نابلس يثبت فشل المنظومة الأمنية للاحتلال"، موضحاً أن هذا التبني سيشجّع الشبان بالضفة الغربية، لتنفيذ المزيد من العمليات البطولية التي تضرب العمق الصهيوني.

من جانبه، قال المحلل السياسي عمر عساف، إن عملية إطلاق النار في "كدوميم"، تؤكد أن جرائم الاحتلال بحق شعبنا ومقدَّساته لن تمر دون رد.

ونوَّه عساف إلى أن المقاومين بالضفة الغربية يتصدّون لجرائم الاحتلال ويدافعون عن شعبنا، مبيّناً أن عملية إطلاق النار البطولية شرق قلقيلية تثبت تطور المقاومة في تنفيذ العمليات البطولية، وتثبت أيضاً فشل المنظومة الأمنية للاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين