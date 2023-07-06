مبادرات إغاثية في القدس والضفة دعمًا لجنين ومخيمها

تتواصل الدعوات والمبادرات من الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل، لمؤازرة مدينة جنين ومخيمها، بكل ما يملكون من وسائل متاحة، والتوافد الكثيف إلى مخيم جنين دعمًا ونصرةً له.

وانطلقت اليوم الخميس شاحنة إغاثية محمَّلة بالمؤن الغذائية بمبادرة من أهالي القدس لصالح مساندة أهالي مخيم جنين بعد عدوان الاحتلال الغاشم عليهم قبل أيام.

وفي مبادرة أخرى، نُظّمت حملة للتبرع في الدم لصالح مصابي مخيم جنين، في بلدة عناتا بالقدس المحتلة.

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ودعا الحراك الشبابي في الخليل لأداء الواجب الوطني تجاه أهالي مخيم جنين والمشاركة في إعمار ما خلَّفه الاحتلال الصهيوني من دمار، حيث حملت الدعوة عنوان "شعب واحد.. جنين منا ونحن منها".

وفي وقت سابق دعا الحراك الشبابي في قلقيلية لأداء الواجب الوطني ومؤازرة مخيم جنين والمشاركة في إعماره.

وعقب محمود إسكندر، أحد مبادري حملة "فزعة جبل النار"، على المبادرات بالقول: "نحن شعب واحد ويجب علينا أن نتكاتف في ظل ما يعانيه أهل مخيم جنين."

وتابع "عملنا كصحفيين ونشطاء على دعم أهل جنين، وكانت الحملة مميزة، وبدأ الجميع بالتوافد للتبرع بكل الأغراض التي يحتاجها أهلنا".

وأردف بالقولِ "امتدت المبادرة لكل مدن الضفة الغربية والداخل المحتل، وكل الوطن وقف مع جنين ولو بالقليل.. نحن أبناء شعب ومنحازون لشعبنا، ولهذا كانت المبادرة الداعمة لأهلنا في جنين."

المصدر / فلسطين أون لاين