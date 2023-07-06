حماس تزفُّ الشهيد القسامي أحمد ياسين غيظان منفذ عملية "كدوميم"

زفَّت حركة حماس الشهيد القسامي أحمد ياسين غيظان (19 عامًا)، منفذ العملية البطولية عصر اليوم الخميس قرب مستوطنة "كدوميم" شرق قلقيلية.

وقالت حماس في بيان: "إن العملية البطولية التي نفذها شهيدنا القسامي غيظان، تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال وآخرها مجزرة جنين، وإنها حلقة جديدة من سلسلة جهاد شعبنا وأبطال المقاومة المستمرة".

وأكدت أن شعبنا قادر على مواصلة انتفاضته وتصعيدها رغم كل التضحيات، وأن كل محاولات وأد المقاومة وترهيب شعبنا سيكون مصيرها الفشل.

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وأضافت "أن البطل "أحمد ياسين" الذي انبرى للانتقام لدماء الشهداء والدفاع عن حياض القدس والمسجد الأقصى المبارك، في عقر المستوطنة التي يقطنها الوزير الصهيوني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، ليعزّز خط أحفاد الشيخ المجاهد أحمد ياسين مؤسس حركتنا المجاهدة، الذين ما زالوا يضربون عمق كيان الاحتلال في (تل أبيب)، وآخرهم شهيدنا المجاهد عبد الوهاب خلايلة".

وتابعت: "إن جنين غالية على كل فلسطيني، ودماء شهدائها وتضحيات أهلها لن تذهب هدراً، بل ستُزهر نصراً في كل أرجاء الوطن، وسيعلم العدو أن مجزرته في جنين ما زادت شعبنا إلا إصرارًا على المقاومة وتمسكًا بنهجها حتى التحرير".

المصدر / فلسطين أون لاين