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"الجهاد": عملية "كدوميم" رد طبيعي على جرائم الاحتلال في الضفة وجنين

06 يوليو 2023 . الساعة 19:19 بتوقيت القدس
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باركت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين عملية إطلاق النار التي استهدفت عصر اليوم الخميس جنود الاحتلال قرب مستوطنة "كدوميم" شرق مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة، والتي أدَّت لمقتل جندي صهيوني وإصابة آخر.

وأكد الناطق باسم الحركة طارق سلمي في بيان صحفي، أن هذه العملية البطولية هي رد طبيعي ومشروع على جرائم الاحتلال بحق أهلنا في عموم الضفة وجنين خاصة.

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وتبنَّت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، العملية، وكشفت أن منفذها هو "الشهيد القسامي المجاهد/ أحمد ياسين هلال غيظان"، من قرية قبيا غرب رام الله.

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مسؤوليتها عن العملية البطولية في مستوطنة "كدوميم" قرب قلقيلية عصر اليوم الخميس، والتي أسفرت عن مقتل جنديٍ صهيونيٍ وإصابة آخر بجراحٍ حرجة. وذكرت كتائب القسام في بيان مساء اليوم أن منفذ العملية هو "الشهيد القسامي المجاهد/ أحمد ياسين هلال غيظان"، من قرية قبيا غرب رام الله.

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وقال سلمي، إن العملية "هي تعبير عن تصعيد المقاومة في مواجهة التغوّل الاستيطاني"، مشدّداً على أن استمرار المقاومة كفيل بردع الاحتلال ووقف جرائمه.

المصدر / فلسطين أون لاين
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