"القسام" تتبنَّى عملية "كدوميم" وتزفُّ منفذها الشهيد أحمد ياسين غيظان

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مسؤوليتها عن العملية البطولية في مستوطنة "كدوميم" قرب قلقيلية عصر اليوم الخميس، والتي أسفرت عن مقتل جنديٍ صهيونيٍ وإصابة آخر بجراحٍ حرجة.

وذكرت كتائب القسام في بيان مساء اليوم أن منفذ العملية هو "الشهيد القسامي المجاهد/ أحمد ياسين هلال غيظان"، من قرية قبيا غرب رام الله.

وقالت القسام في بيان "تأتي هذه العملية البطولية كردٍ سريع على عدوان الاحتلال وتغوّله على أهلنا وشعبنا في مخيم جنين، وردّاً على تدنيس مقدَّساتنا، وتمزيق المصحف الشريف في بلدة عوريف".

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وأضاف البيان "إن كتائب القسام إذ تعلن مسؤوليتها عن هذه العملية -التي جاءت لتقول للوزير الصهيوني المجرم "سموتريتش" بأن القسام كاد أن يطرق عليك باب بيتك- فإنها تعد الاحتلال بالمزيد بقوة الله".

وأردفت بالقول: "فمن يزرع القتل والإجرام ضد أبناء شعبنا لن يحصد سوى الموت والرعب والهزيمة، وسيبقى مجاهدونا يجرعونه الويلات حتى تطهير أرضنا ومقدَّساتنا من دنسه، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون".

المصدر / فلسطين أون لاين