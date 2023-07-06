رابط التسجيل.. إعلان مهم من ديوان الموظفين لموظفي الفئة الثالثة بغزة

أعلن ديوان الموظفين العام بغزة اليوم الخميس عن فتح باب التسجيل لموظفي الفئة الثالثة في الدوائر الحكومية للتسابق من خلال إعلانات داخلية لعدد من الوظائف التخصصية لمجموعة من الدوائر الحكومية، وذلك وفقاً لجدول تشكيلات معتمد من متابعة العمل الحكومي.

وقال رئيس ديوان الموظفين رامي الغمري في تصريح نشره اليوم، إن امتحان كفاءة عام، يعتزم ديوان الموظفين عقده بصورة مركزية على مستوى كافة الدوائر الحكومية، للتأكد من قدرة الموظف للعمل وفق المسمى الوظيفي الجديد.

وأضاف: "هذه فرصة لموظفي الفئة الثالثة للتنافس على مواقع تخصصية في الفئة الثانية مما يفتح باب الترقي والتقدم الوظيفي لهم وهذا ما نسعى له دوماً لكل موظفي الحكومة".

وتابع: "طواقم ديوان الموظفين العام بدأت تعمل بشكل مكثف من أجل ضمان إتمام هذه الإجراءات بصورة سريعة، لنقل الموظفين من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية وفق الإجراءات المعلنة".

واشترط ديوان الموظفين العام على المتقدمين لامتحان الكفاءة، الحصول على مؤهل جامعي أول في مجال الوظيفة المتسابق عليها، مع ضرورة اجتياز الامتحان بدرجة لا تقل عن (60%) فما فوق، ليحصل على نتيجة "مرشح" للمسمى الجديد.

كما أنه سيخضع الموظفون المؤهلون بامتحان الكفاءة لمعايير مفاضلة بحسب الأقدمية في التعيين، فالأقدم في الحصول على المؤهل العلمي (البكالوريوس)، فالأكبر سناً حال كان عدد المؤهلين أكبر من العدد المخصص للدائرة الحكومية.

جدير بالذكر أن المسميات الوظيفية المقرر المنافسة عليها في الفئة الثالثة، تتضمن 50 تخصصاً موزعة على كل الدوائر الحكومية.

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المصدر / فلسطين أون لاين