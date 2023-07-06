تحديد آخر يوم لقيد وشطب اللاعبين في غزة

غزة/ مؤمن الكحلوت:

أكد اتحاد كرة القدم، أن فترة باب الانتقالات الصيفية ستنتهي يوم الثلاثاء القادم، ولن يتم تمديدها.

وطالب الاتحاد الأندية بضرورة الاستعجال في قيد لاعبيهم، وعدم الانتظار حتى اليوم الأخير، تفاديًا لوقوع أخطاء.

وقيَّدت "8" أندية من الدرجة الممتازة، و "5" من الدرجة الأولى، و"4" من الدرجة الثانية، لاعبيها ضمن كشوفاتها باتحاد كرة القدم، تمهيدًا لاستصدار بطاقات لهم.

ووزَّعت لجنة شؤون اللاعبين اللائحة على الأندية، حيث منعت قيد لاعبين قاصرين دون توقيع ولي الأمر على الاستمارة، واللاعبين الذين لم يتم ترفيعهم سيتم تحريرهم دون الرجوع لأنديتهم.