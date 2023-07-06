حمادة: عملية "كدوميم" عمل بطولي وهدية لأرواح أبطال جنين

أكد الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة أن عملية إطلاق النار قرب مستوطنة كدوميم شرق قلقيلية عصر اليوم الخميس، "عمل بطولي" ضمن سلسلة الرد الطبيعي على مجزرة جنين ومخططات الاحتلال في الأقصى، وهي هدية لأرواح شهداء جنين وأبطالها الميامين.

وقال حمادة، في تصريح صحفي: "إن العمليات البطولية باتت ثقافة شعبية للدفاع عن شعبنا ورد العدوان والانتقام لدماء الشهداء، وعلى المحتل أن يحسب ألف حساب لغضبة شعبنا إذا زمجر، والضفة قد انتفضت ولن يوقف ثورتها أحد".

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وشدد الناطق باسم حماس على أن إرادة شعبنا قوية ومعنوياته عالية، وهو قادر على مواصلة المقاومة وإشعال جذوتها، مؤكدا أن التضحيات ومجازر العدو لا تزيدنا إلا عنفوانا وقوة.

المصدر / فلسطين أون لاين