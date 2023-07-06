"القسام" بمخيم جنين تبث "فيديو" لاستئناف تصنيع "العبوات الناسفة"

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام بالضفة الغربية، اليوم الخميس، استئناف تصنيع "العبوات الناسفة" بعد يوم واحد من عدوان قوات الاحتلال على جنين ومخيمها.

وكشفت "وحدة الهندسة" التابعة لكتائب القسام بمخيم جنين، في مقطع مصور بثته عصر اليوم، عن "عبوات ناسفة" تم تجهيزها للاستخدام، وعبوات أخرى قيد التجهيز، مرفقة بلوحة كتب عليها "مستمرون بعون الله" ومؤرخة بتاريخ اليوم (6 تموز/يوليو 2023).

واندحرت قوات الاحتلال من مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة، أول أمس الثلاثاء، بعد يومين من الاشتباكات العنيفة والكمائن وتفجير العبوات الناسفة، قتل على إثرها جندي صهيوني وأصيب أخرون بجراح.

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وأسفر العدوان عن ارتقاء 12 شهيدا، بينهم ثلاثة أطفال، وأكثر من 120 جريحا، بينهم نحو 20 إصابة خطيرة، فيما اعترف جيش الاحتلال بمقتل جندي برصاص المقاومين.

المصدر / فلسطين أون لاين