مقتل جندي صهيوني في عملية إطلاق نار شرق قلقيلية

قُتل جندي صهيوني وأصيب آخر بجراح خطيرة عصر اليوم الخميس، في عملية إطلاق نار نفذها مقاوم قرب مستوطنة "كدوميم" شرق قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن مقاومًا أطلق النار تجاه جنود الاحتلال في المستوطنة، مما أسفر عن إصابة اثنين، أحدهما بجراح حرجة، وأعلنت لاحقًا مقتله.

ونوَّهت أن المقاوم الفلسطيني وبعد إطلاق النار أكمل العملية الفدائية بدهس الجنود بسيارته.

وطالبت قيادة الجبهة الداخلية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، سكان المستوطنة بـ"الاحتماء داخل المنازل وإغلاق الأبواب والنوافذ، وعدم مغادرة المباني حتى إشعار آخر"، في حين دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى "كدوميم".

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى استشهاد منفذ العملية برصاص قوات الاحتلال، فيما لم ترد تأكيدات فلسطينية حول مصير المنفذ حتى اللحظة.

وتداولت وسائل إعلام عبرية أن المنفذ أطلق النار على الجندي ثم استمر في الركض وأطلق النار على مستوطن آخر في المنطقة.

واعتبر الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، أن "العملية الفدائية بين قلقيلية ونابلس هي تطبيق عملي لما أعلنته المقاومة أن مخيم جنين لن يُقاتل وحده"، وأضاف أن "على الاحتلال أن يبقى دائمًا في حالة انتظار لردود المقاومة على جرائمه بحق شعبنا ومقدَّساته".

المصدر / فلسطين أون لاين