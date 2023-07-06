الحركة الأسيرة تنعى شهداء جنين وتدعو لضرورة حماية الوحدة الوطنية

نعت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، شهداء معركة مخيم جنين، ودعت إلى ضرورة حماية وصون الوحدة الوطنية.

وقالت الحركة الأسيرة في بيان صحفي اليوم الخميس: "إننا في لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة والمنضوية تحت لوائها جميع فصائل العمل الوطني والإسلامي، نزفُّ إليكم بكل فخر واعتزاز شهداء معركة مخيم جنين، الذين ارتقوا إلى العلا مجسدين بدمائهم الطاهرة أروع وأصدق معالم الوحدة الوطنية الفلسطينية في لقاء الخندق المقاوم والموحد".

وأضافت: "يا جماهير شعبنا المكافح، إننا وإذ نزفُّ إلى المجد شهداءنا الأبرار نؤكد على ضرورة حماية وصون الوحدة الوطنية، رافضين ومستنكرين لكل محاولات بث الفتنة والفرقة التي لا تعبّر عن توجّهات شعبنا وقواه وفصائله الوطنية والإسلامية".

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ودعت الحركة الأسيرة في بيانها إلى رصِّ الصفوف وضبط العمل الكفاحي والجماعي الموحد والمنظَّم في مواجهة منظومة الأمن الفاشية الاستعمارية الصهيونية.

المصدر / فلسطين أون لاين